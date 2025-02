AVIS DE DECES - Monsieur Camille Georges GERMAIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Evelyne et Xavier Faidix,

sa fille et son gendre ;

Michel Germain, son fils ;

Pascal, Jany, Renne,

ses beaux-fils et leurs épouses ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille

et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille Georges GERMAIN

survenu dans sa 99e année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 28 février à

11 heures en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale au cimetière de Colméry (58).

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.