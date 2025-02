On a retrouvé notre Jean-Pierre !

Un vrai plaisir que de croiser l'ami Jean-Pierre, une figure chalonnaise comme on apprécie particulièrement. Et c'est du côté de la Verrerie que ce passionné de basket a été aperçu, avec son fils Christophe, pour assister à un match de basket fauteuil. Une première pour le jeune homme qui affiche 83 années au compteur, tout fraîchement. Bon anniversaire à Jean-Pierre ! et lorsqu'on lui demande si la retraite se passe bien, Jean-Pierre de Saint-Jacob lance, "non je m'emmerde !" avec son sourire si caractéristique.