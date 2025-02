Starmusical : Rencontre avec le chanteur, auteur, compositeur et écrivain Pedro Alves

La bande sonore de cette œuvre est la plus populaire de tous les temps, et sur scène, le flux continu de chansons, de chorégraphies et un mashup des plus grands spectacles qui font de Starmusical, la comédie musicale feelgood par excellence.

C’est l'histoire généreuse et drôle d'un homme qui découvre avec stupéfaction l'héritage que lui a légué son défunt père : une bâtisse austère, bardée d'affiches et de tags, aux abords désaffectés… Par curiosité, il ouvre une de ses portes et entre comme par magie dans les coulisses hautes en couleurs du cabaret de vos stars préférées. Sur sa route, bien plus que l'amour et l'amitié, c'est l'âme de son père qu'il va trouver.

Un périple marqué par les plus célèbres chansons des comédies musicales des cinquante dernières années, de Hair à Starmania, Greatest Showman, Roméo & Juliette, les Dix Commandements, Mamma Mia, Babylon, Moulin Rouge, Cabaret, Priscilla Folle du Désert, 1789, Mozart, Notre Dame de Paris…

Une scénographie spectaculaire avec plus d'une quinzaine d'artistes, chanteurs (David Alexis, Dominique Magloire, Sophie Delmas, Florent Mothe, Amalya, Louis Delfort, Renaud Hantson, Pedro Alves, Anne Warin, Hakob, Philippe d'Avilla, Yoni Amar, Vanina Pietri, Sébastien Agius, Jade Patisson et Golan Yosef), accompagnés par 5 musiciens et 10 danseurs, acrobates, qui reprendront en solo, duo ou en collégiale les grands standards de ce patrimoine musical.

D'après une idée originale de Claude Cyndecki, Starmusical est une production artistique pilotée par David Alexis (Metteur en scène), Éric Melville (Directeur musical) et Delphine Attal (Chorégraphe), les 400 costumes ont été dessinés par Gianluca Falaschi et confectionnés dans les ateliers de Paola D'Inzillo à Rome, les 100 délirantes perruques et le maquillage ont été pensés par Audrey Borca.

Après le 1er mars à la Halle Tony Garnier à Lyon et le dimanche 2 mars au Zénith de Saint-Étienne, Starmusical sera le vendredi 7 mars au Zénith de Dijon.

Dijon, la ville de naissance du chanteur, auteur, compositeur et écrivain franco-portugais Pedro Alves, lequel a grandi à Chalon-sur-Saône puis Saint-Marcel de ses 11 ans à ses 18 ans. Ce dernier fut un des chanteurs principaux du spectacle musical Les 10 commandements avant de collaborer durant 3 années avec Pascal Obispo.

Dijon, Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel... dans la troupe, tu es en quelque sorte le régional de l'étape ?

Effectivement, je suis né le 19 juillet 1976 à Dijon avant d'user mes baskets au collège Camille Chevalier à Chalon-sur-Saône et au collège Vivant Denon à Saint-Marcel. J'ai été au Conservatoire et pris mes premiers cours de chant dès 14 ans. J'ai aussi fait tous les bals musettes possibles à Chalon dont mon premier thé dansant à la Salle Marcel Sembat avec l'école de Gilbert Drigon, l'occasion pour moi de chanter «Comme d'habitude» de Claude François. J'ai aussi fait de nombreux bals et des concerts avec l'orchestre Kristel. Que de souvenirs !

Ensuite, à 18 ans, qu'est-ce que tu as fait ?

J'ai intégré l'école de variétés Studios Alice Dona, la première école de spectacles après celle du Petit Conservatoire de Mireille qui a formé des grands noms comme Françoise Hardy. Elle avait sa propre émission de télé où les élèves chantaient leurs propres chansons. C'était la Star Academy avant l'heure. Elle-même élève du Petit Conservatoire de Mireille dès ses 16 ans, Alice Dona a chanté en première partie de Lenny Escudéro à l'Olympia ou de Claude Nougaro à Bobino. Elle a composé ses premières chansons alors qu'elle n'a même pas 20 ans, je ne sais pas si tu te rends compte de son talent. Johnny Halliday, Joe Dassin, Régine, Dalida, Serge Reggiani («Le barbier de Belleville»), Claude François («C'est de l'eau, c'est du vent»), des grands de la chanson ont été ses interprètes. Alice Dona, c'est aussi celle qui a écrit les chansons les plus connues de Serge Lama dont «Je suis malade», qui est pour moi un monument de la chanson française.

En 1998, Pedro Alves est sélectionné pour le Concours de l'Eurovision 1999 avec le titre «Never more», écrit par Claude Lemesle. Il arrive 2ème ex æquo avec Ginie Line. Gilbert Bécaud, alors juré, lui glisse à l'oreille qu'il voit pour lui une belle carrière.

Quelques années plus tard, en 2000, tu incarnes Aaron dans le spectacle d'origine des Dix Commandements...

Un rôle que j'ai créé et interprété. Un immense succès avec près de 2 millions de spectateurs et 8 millions d'albums vendus. C'est la chance qui m'a amené à jouer dans un tel spectacle qui est entré dans la légende avec deux autres autres locomotives du monde du spectacle que sont Starmania et Notre-Dame de Paris.

Ensuite il y a eu Carte postale du Portugal avec Linda De Suza et la jeune fadiste Mara Pedro

Oui, j'ai eu la chance d'être le dernier producteur de la grande Linda De Suza et avant ça, j'ai été le directeur artistique de Johnny Hallyday. Je sais, j'ai eu une carrière atypique et rien qui ne me prédestinait, moi le petit Bourguignon, à fréquenter les plus grands.

Peux-tu nous dire, en quelques mots, qui est Claude Cyndecki, le producteur du spectacle ?

Dans le monde du spectacle, on l'appelle Coco. Les Bodin's, Gims, Fabrice Éboué, les Darons... Coco est juste un des trois plus gros producteurs indépendants de spectacles en France. Cheyenne Productions, c'est du très très lourd. Avec Starmusical, il rend hommage aux 50 dernières années des comédies musicales.

Qu'est-ce que ça te fait de jouer dans une telle production ?

C'est habituel pour moi.

Habituel ?

Quand on m'appelle pour jouer dans 40 zéniths, je suis ravi. Pour les Dix Commandements, j'ai joué dans 400 zéniths à guichets fermés. Mais, pour t'avouer, j'ai quand même eu le trac aux Folies Bergère car je n'ai pas l'habitude de jouer dans une petite structure. Je n'étais pas dans ma zone de confort et même littéralement mort de trouille (rires). Je suis mort de trouille quand ce n'est pas dans une salle de 5000 places. Tu me mets 100 personnes dans un caveau de jazz et je suis tout tremblant. Là, c'est une tournée jusqu'au 27 avril au Zénith de Rennes.

Comment est l'ambiance au sein de l'équipe ?

C'est à la fois excitant de jouer avec de tels talents et difficile de jouer ensemble mais on y arrive. De toute façon, le spectacle n'est pas centré sur les chanteurs et l'équipe de Starmusical est plus à voir comme une troupe de spectacle ou de cirque avec 10 danseurs, 13 chanteurs, 5 musiciens, parce que c'est en live, et bien entendu, Florent Mothe qui sort du lot, même si on est tous au même niveau sur scène. C'est vraiment un spectacle d'ensemble et peu importe qui chante sur scène, le plus important dans ce spectacle, ce sont les chansons et les hommages aux comédies musicales.

Outre ce vibrant hommage aux comédies musicales de ces cinquante dernières années, est-ce qu'il y un autre message dans Starmusical ?

Ce spectacle aurait pu s'appeler «Merci Public» car le plus beau rôle dans tous les concerts et les salles de spectacle, c'est le public. C'est aussi le rôle principal dans la comédie musicale. Sans eux, nous sommes rien.

En parlant de public, qu'est-ce que ça te fait de retrouver le public du Zénith de Dijon ?

Quel plaisir de retrouver les gens que j'ai connu ou croisé dans mon enfance, c'est une des joies de mon métier pas banal.

En parlant de métier, comment tu le qualifies ?

Un métier passionnant et difficile où on travaille nos émotions. On est à cœur ouvert. Ça veut également dire tu es condamné à ne jamais guérir tout en donnant de l'espoir.

Un mot pour les Chalonnais ?

J'ai énormément de tendresse pour les Chalonnais et les San-Marciaux. Chalon-sur-Saône est une ville, avec parfois des vies pas simples, qui doit garder l'espoir. J'ai de l'admiration pour les habitants de cette ville car je viens de là. Je sais que ça leur fait une jambe, et ils ont raison, mais je m'inspire de cette énergie. Chalon est une de ces villes qui bossent dur mais avec des gens qui sortent le week-end. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le bonheur des choses simples et ça c'est à Chalon que j'ai appris ça. Et si je devais renaître quelque part, ce n'est pas dans le 16ème arrondissement de Paris, je voudrais renaître et grandir à Chalon-sur-Saône.

Présenté pour la première fois à Paris au Théâtre des Folies Bergère le week-end de la Saint-Valentin, les 13, 14 et 15 février 2025, avant une grande tournée dans tous les zéniths de France, Starmusical vous invite à une expérience musicale hors du commun.

Le mot d'ordre : ne jamais rien lâcher.

(Crédits photos : @Suli Prod)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati