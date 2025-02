Chagny - L’École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud expose du 12 mars au 16 avril : gravures, peintures et photographies à l’honneur

L’École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud vous invite à découvrir l’exposition des pratiques amateurs, mettant en avant les créations des enfants et adultes participant aux ateliers de Chagny. Le vernissage aura lieu le mercredi 12 mars à 18 h, à l’agence de tourisme – salle d’exposition, 2 rue des Halles à Chagny.



Une exposition riche et variée

L’événement présentera une sélection d’œuvres réalisées dans le cadre des trois cours d’arts plastiques enfants et des trois ateliers adultes de Chagny. Peinture, gravure et photographie seront au rendez-vous, offrant un aperçu du travail et de la créativité des élèves.

Ne manquez pas cette occasion d’admirer des œuvres originales et de soutenir les artistes en devenir !



L’exposition est ouverte au public du 12 mars au 16 avril 2025, aux horaires suivants :

Du mardi au samedi 9 h 30 – 12 h 30 / 1 4 h – 17 h 30