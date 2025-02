Carnaval de Chalon-sur-Saône : ‘Lanaret’ , le stand incontournable pour les gourmands !

Le clin d’œil info-chalon.com

Situé à l’angle de la rue de l’Avenue Mathias et de la Place Mathias à Chalon-sur-Saône, le stand de confiserie et de snacking ‘Lanaret’ vous propose une multitude de gourmandises à consommer sur place ou à emporter (pommes et fraises d’amour, chiques, berlingots, nougats, nougatines, beignets, crêpes, gaufres…) mais aussi (sandwichs, hot-dogs, glaces…).

Sur place Bruno, Sylviane, Sacha et Emma, ces sympathiques forains sauront vous conseiller sur les meilleurs choix possibles selon vos envies!

J.P.B