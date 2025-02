Les femmes sur le devant de la scène en mars au Réservoir

Trois spectacles, trois histoires

Des récits intergénérationnels portés par des femmes qui s’expriment sur un quotidien parfois complexe, mais qui choisissent d’abord de tout partager, sans tabous ni interdits. C’est poignant, saisissant, mais ce sont aussi et surtout des allégories à travers lesquelles il est possible de s’identifier.

La programmation :

ZOOM

Jeudi 13 mars à 20h

Tout commence là, quand une mère seule invente pour son fils le destin qu'elle n'a pas eu. Quand elle rêve pour lui d'Hollywood et le traîne sur les routes de France pour qu'il rencontre la gloire... Quand elle décide qu’il ne restera pas dans « une boîte », comme elle, et comme sa propre mère. Elle nous fait rire, la mère du Burt ! Elle est là, pour demander pardon, pour s’expliquer et comprendre. Et au fil de ce parcours clownesque, une vraie émotion se dévoile peu à peu. On comprend alors qui elle est, et pourquoi elle est là...

À partir de 14 ans I Au Réservoir I 1h20 I 21/10 €



CIE PARADOXE(S)

QUEEN KONG

Jeudi 20 mars à 14h30

Une adolescente nous parle sans détour de sexe, de la découverte de son corps et aussi du regard qui pèse sur ce corps, des injonctions qui lui sont faites, de l’emprise dont il est l’objet. Parce qu’il est féminin. C’est la voix d’une jeune fille en colère, harcelée sur les réseaux sociaux par le groupe dont elle fait partie, parce que trop libre, trop différente, trop hors des clous que la société enfonce dans la chair des filles.

À partir de 15 ans I Au Réservoir I 1h20 I 12/10 €

ASSOCIATION TINTINABULE

AU BORD DES MURS INVISIBLES

Jeudi 27 mars à 20h

On suit 5 femmes dans leur vie de tous les jours, qui par leurs histoires respectives, nous renvoient à nos propres existences. Enlisées dans leur routine citadine, elles s’expriment avec rage, avec joie, avec humour, avec tristesse et questionnent l’effet de notre environnement sur nos destins fragiles. Face à la violence de la course sociétale actuelle, avons-nous encore le contrôle de nos vies ?

Fortes et fragiles à la fois, belles parce qu’imparfaites, on assiste au fracas du cœur de ces cinq femmes contre les parois de la ville et les murs rigides d’un système brutal.

À partir de 8 ans I Au Réservoir I 1h20 I 12/10 €

CIE LES INCASABLES



Réservations / ventes

En ligne et sur place de 14h à 17h du lundi au jeudi

Achat & règlement

Achat des billets : sur place pendant les horaires d’ouverture ou 30 minutes avant la séance.

Moyens de paiement possibles : espèces, chèque, carte bancaire et pass culture.

Une fois le spectacle commencé, la salle ne sera plus accessible.

Infos pratiques

Ouverture public

Du lundi au jeudi : 14h/17h

Contacts

Standard : 03 85 42 46 27 (du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h (sauf juillet et août)

E-mail : [email protected]