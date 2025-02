Mort suspecte du loup blessé de Saône-et-Loire? One Voice demande une copie du rapport d’autopsie et porte plainte

Communiqué de presse

Dimanche 16 février, le loup estropié qui subissait depuis plus d’un an un réel acharnement en Saône-et-Loire a été retrouvé sans vie. Ce lundi, le parquet de Chalon-sur-Saône a annoncé l’ouverture d’une enquête sur sa mort. Pour quelle raison? Son autopsie a-t-elle conclu à un possible acte de braconnage? Nous avons réclamé d’y avoir accès. Et portons plainte contre X.

Il était le dernier loup du département. Depuis qu’il avait été blessé à la patte en décembre 2023, il survivait difficilement, toujours victime de l’obsession d’éleveurs et d’autorités bien décidés à l’achever. Notre proposition faite à la préfecture de le prendre en charge était restée lettre morte… À ses yeux, il valait visiblement mieux attendre qu’il meure, d’une façon ou d’une autre. À la mi-février, ses vœux ont été exaucés.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Hier, le parquet de Chalon-sur-Saône a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le décès du loup. Pourquoi la justice se saisit-elle de l’affaire? L’autopsie aurait-elle révélé qu’il ne s’agissait pas d’une mort naturelle? Le loup aurait-il été abattu illégalement? Pire, aurait-il été lâchement empoisonné, comme d’autres avant lui?

Partout où les loups sont en danger, nous contre-attaquons

Dans les Alpes-Maritimes aussi, les autorités s’obstinent. Au point de prolonger les tirs de défense renforcée, sans procéder à un quelconque nouvel examen de la situation. Nous avons évidemment demandé la suspension en urgence de ces textes.

Nourrie par les puissants lobbys de l’élevage et de la chasse, l’hostilité aux loups est telle que la Commission européenne n’a pas hésité à réclamer une adoption accélérée de la proposition de déclassement de ces animaux. Une mesure meurtrière alors que les populations restent fragiles, et que rien ne justifie sur le plan scientifique. Nous avons immédiatement déposé un recours interassociatif, qui a été accepté. Avec nos partenaires, nous allons porter nos arguments devant la Cour de justice de l’Union européenne. Et lançons la campagne European Action Wolves pour amplifier la voix des défenseurs des loups partout en Europe.