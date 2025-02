Châtenoy le Royal : Soirée Jazz organisée par l'association Accordéon Musiques et Chants avec GOGO GRIS-GRIS et Jetse De JONG samedi 29 mars à 20h30

Gilbert Drigon nous parle de la soirée Jazz :

« Une belle soirée en perspective à Châtenoy le Royal le samedi 29 mars avec :

GOGO GRIS6GRIS musique festive. Ils vou feront vivre un moment inoubliable, ou les sourires sont contagieux et ou la fête ne s’arrête jamais avec : Samuel Nolla Nolla Vaivrand Chant Lead, Batterie, Percussions, Harmonica. Samuel André : Chœurs, Trompette. Antonin Neel : Chœurs, Piano.

JETSE De JONG & his Swampsations. Tous les habitués de nos soirées Jazz ont connu et vu grandir Jetse où il s’est produit au piano depuis son plus jeune âge au côté de son père Hein de JONG. Il vole maintenant de ses propres ailes et fait une carrière internationale.

Il sera accompagné par Joseph Bijon à la guitare, Vincent Girard à la contrebasse et Clément Drigon à la Batterie.

C’est une organisation de AMC en partenariat avec la Municipalité de Châtenoy le Royal.

Les réservations sont ouvertes.

Venez nombreux encourager tous ces jeunes talents et partagez un maximum.

Merci »