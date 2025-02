Crissey : Rénovation de la salle des fêtes, demandes de subventions à l’ordre du jour du conseil municipal du 24 février 2025.

Finances et financements occupaient une grande partie des délibérations à l’ordre du jour et au cœur des débats du conseil municipal du lundi 24 février.

17 points présentés aux conseillers municipaux de Crissey pour validation ou non selon leur choix et réflexions sur les sujets.

Dans le cadre de sa délégation Monsieur le maire Pascal Boulling a présenté 8 commandes en investissement de moins de 50 000 €. Les élus ont pris acte de ces décisions.

La délibération N°5 : La révision du règlement intérieur du cimetière communal et du jardin du souvenir permet de donner la possibilité aux anciens crissotins de reposer au cimetière communal avec l’acquisition par leur famille, d’une case funéraire sous condition que la personne ait eu son dernier domicile sur la commune avant d’être placée en EHPAD.

De même le conseil s’est prononcé sur les règlements de mise à disposition du stade des Monts, de l’espace associatif et les conventions de mise à disposition du local pour la pétanque.

Le point 16 de l’ordre du jour avait pour objet les demandes de subventions pour aider la commune à financer les travaux de rénovation de la salle des fêtes.

Les grands travaux consistent à la mise sur un seul niveau de la salle et des commodités afin de la rendre conforme pour l’accessibilité PMR, à la suppression de deux poteaux à l’intérieur de la salle principale, à l’amélioration du bilan énergétique (isolation, ventilation). La municipalité a sollicité des demandes de subventions auprès de l’Etat : DETR à hauteur de 35% du montant des travaux, du conseil régional pour un montant de 130 000 €, du conseil départemental 65 000 €, du Grand Chalon 50 000 € et d’autres fonds possibles. Le reste à charge pour la commune représenterait environ 50% du montant total. Il faut rappeler que cette perspective de travaux a été rendue possible grâce à la création du nouveau restaurant scolaire.

Toutes les délibérations ont été entérinées par les membres du conseil.

Dans les informations diverses, Monsieur le maire a rappelé que la commune a conservé son label 1 fleur lors du concours Villes et villages fleuris de Saône et Loire 2024.

C.Cléaux