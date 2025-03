Grosse ambiance pour ‘La Nuit du Carnaval’

Plus de 700 convives ont assisté à cette soirée très festive

Samedi 1 mars à partir de 20 heures, se déroulait au Parc des expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, la traditionnelle ‘Nuit du Carnaval’. Une soirée-diner organisée par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes, qui a ravi l’ensemble des participants.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, de Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes, des Reines du carnaval de Chalon : Zoé Colom (Reine de Carnaval 2025), Gwennaëlle Charcosset (1ère Vice-reine) et Laurine Lartaut (2ème Vice-Reine) assistées des reine de quartiers.

La soirée était présentée d’une main de maître par l’animateur Dominique Boisselot.

Après une ouverture musicale de Banda Desperados (France)

L’arrivée de la Confrérie Royale Gôniotique,

On procédait à quelques intronisations (12), dont Zoé Colom (Reine de Carnaval 2025), Gwennaëlle Charcosset (1ère Vice-reine) et Laurine Lartaut (2ème Vice-Reine), Bruno Dureuil, David Petit, Maxime Ravenet, Virginie Fournier, Gilberte et Maurice Palenchon, Alexis Coco, Maxence Lecas, Alexis Volatier et Pierre Martinet.

S’en suivait les interventions musicales des groupes suivants :

21 heures 30 : Delirium Tremens Band (Belgique)

21 heures 45 : Hibiscus (France)

22 heures : BounceBrass (Pays Bas)

22 heures 15 : Comparsa Aradia (Espagne)

22 heures 45 : De Laatste Drop de Stenvoorde et les amis de Fromulus (France)

La piste de danse était alors envahie

La soirée se terminait par une soirée dansante avec D.J sur scène.

Clin d’œil aux reines de carnaval,

Au stand sympathique des vins de la Côte Chalonnaise

A Sébastien Mercey qui a chauffé la salle,

Au Maire de Chalon-sur-Saône

(à suivre sur info-chalon les photographies des compositions de tables et des manges debout)

Le photoreportage info-chalon.com

