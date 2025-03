Face à un Monde en pleine recomposition géopolitique, la France doit créer son destin

On l'avait déjà mentionné ici même sur info-chalon.com, mais il est toujours bon de le répéter, encore et toujours. Après les emportements de Donald Trump et d'un positionnement des citoyens "américains" de plus en plus opposés aux ingérences internationales, avec une Russie confrontée à un déclin démographique souligné depuis de nombreuses années, la France a bien longtemps perdu les moyens de ses ambitions sur la scène internationale.

Si notre souveraineté nucléaire nous permet encore de pouvoir s'exprimer ici ou là, et de taper du poing sur la table, la classe politique ne semble pas mesurer qu'en l'état actuel des choses, la France ne fait que décliner. Si les Jeux Olympiques ont permis de redorer le temps d'un instant l'idée qu'incarne la France aux yeux de l'international, l'heure est à l'urgence.

Economiquement, la France n'est pas à mesure de donner le ton à l'échelle internationale, et ce n'est pas notre voisin Allemand qui peut à ce stade, compenser la faiblesse du couple franco-allemand, longtemps la locomotive européenne.

Le retour de Donald Trump et le positionnement géopolitique des Etats-Unis nous oblige, à prendre notre destin en main. Une obligation morale mais aussi une obligation existentielle.

Si l'état des lieux des finances publiques ne plaide pas en notre faveur, la France possède des atouts que de nombreux pays nous envient. Des atouts qu'on est bien en peine de valoriser tant on a trop pris l'habitude d'attendre de l'autre, de considérer que notre destin était lié à l'autre. Si aujourd'hui, la France a sa place au milieu des grandes puissances du monde, c'est bien la vision de De Gaulle, celle d'un pays souverain, notamment sur le plan militaire et industriel, qui nous le permet. Que manque-t-il alors ? On ne cesse de le réclamer ! Pas question de sombrer dans le décliniste que certains observateurs martèlent à longueur de temps sur les plateaux de télévision, la France a besoin d'un cap, d'un horizon, mobilisant toutes les énergies nationales dans un seul et unique but ! Et c'est bien ce qui fait défaut aujourd'hui, préférant placer notre destin, dans une union des peuples européens dont on connaît d'ores et déjà les faiblesses à la première occasion.

Disons-le clairement, l'association de pays affaiblis ne pourra générer qu'une Europe faible. Loin de nous d'être anti-européens, bien au contraire mais l'Europe passe avant tout par des Etats forts, capable d'unir leurs efforts au profit d'une souveraineté partagée et respectée. Inverser les choses ne provoquera qu'une prochaine crise dont on connaît déjà les conséquences. Les Etats-Unis, la Russie mais aussi et surtout la Chine et l'Inde, nous obligent, "la vie est une question de choix, soit on se lève en prenant son destin en main, soit on reste spectateur de la réussite des autres".

Laurent GUILLAUMÉ