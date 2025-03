AVIS DE DECES - Monsieur Daniel-Roger LAURENT

BUXY - SAINT-DÉSERT - BLANZY - GERGY - SEILLONS (83)



Gilles et Annie LAURENT,

Christiane et Albert IBANEZ,

Renée et Jean-François LARDET,

Joëlle et Jean-Pierre DESMURES,

Nadine et Bertrand MARCHONS,

son frère, ses sœurs et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

et l'ensemble de la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel-Roger LAURENT

survenu à l'âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 mars 2025 à 14h30 en l'église de Buxy.

Daniel repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy du lundi 3 mars au jeudi 6 mars 2025.

La famille rappelle à votre souvenir

Maurice et Marguerite

ses parents, décédés en 2007 et 2012 ;

Jérôme et Julia

son neveu et sa nièce, décédés en 2006.

La famille remercie le personnel de l'unité protégée de l'EHPAD de Buxy pour leurs bons soins et leur dévouement ainsi que son médecin.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.