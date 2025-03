AVIS DE DECES - Madame Bernadette PITOUX née SIMARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Michel et Denise SIMARD, son frère et sa belle-sœur ;

Yvette et Jean PARRIAT, sa sœur et son beau-frère ;

Marie-Thérèse et Patrick ADRAGNA, sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces, sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès soudain de

Madame Bernadette PITOUX

née SIMARD

survenu le 26 février 2025,

à l'aube de ses 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 5 mars 2025, à 10 heures, l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir le décès de

Rémy

son époux, le 5 février 2025.