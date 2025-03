Dans le cœur de la 104e édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône, dans l’ordre, toutes les photographies des groupes de gôniots et musiques qui ont défilé (2ème dimanche)

Avec la présence de plus de 26 000 personnes, de nombreux chars, plus de 600 goniôts … revivez le Carnaval 2025 en photographies avec le photoreportage info-chalon.com !

Le défilé de la 104ème édition du carnaval de Chalon-sur-Saône, s’est déroulée à partir de 14 heures 30 avec une météo clémente qui a de ce fait attiré énormément de monde. Une nouvelle fois ce défilé organisé par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes le défilé 2023 a connu un réel succès.

De la rue Michelet pour s’acheminer rue Général Leclerc et place de l’Hôtel de Ville, les chars et les nombreux gôniots ont escorté sa Majesté Cabache et son épouse la Reine Moutelle, place de la Mairie pour le rondo final.

Comme d’habitude, les rues de Chalon étaient bondées faisant de ce défilé de cette 104ème édition, une vraie réussite.

Delirium Tremens Band (Belgique)

Animation Comité des Fêtes ‘Le saut de Cabache’

Char du Roi Carnaval

Groupe gôniotique avec char ‘Les fables de Lafontaine’

La vie des quartiers

Groupe d’enfants enfan’ tastik ‘La guerre des Moutons’

Comparsa Aradia (Espagne)

Confrérie royal Gôniotique

Char du Comité de la Reine Moutelle et du roi Cabache

La confrérie de la Mi-Carême de Chagny,

Groupe Gôniotique avec char ‘Le renversement de cabinet

Groupe de danse ‘Santiags et ceinturons’

Grosses têtes

De Laatste Drop de Stenvoorde et les amis de Fromulus (Pays Bas)

Char du comité la Cigale et la fourmi (avec kangourou kids

Groupe gôniotique avec char de Saint Martin en Bresse

BounceBrass- (Pays Bas)

Char du comité ‘Drôle de fables’

Groupe carnavalesque de l’Union des Comités de quartiers ‘Harmonie entre le loup et le renard’

Groupe carnavalesque avec char ‘Les bressans bleus’et le ‘Salon des bressans’

Groupe carnavalesque de l’Atelier Myosotis ‘La ruche disco d’un été à la Campagne’

Les Grosses têtes,

La Banda Desperados,

Char du Comité : La grenouille et le bœuf

Groupe gôniotique avec char fanciollo Carmine 'Les bagnards)

char du comité les deux coqs

Groupe gôniotique avec char 'Ah nos 20 ans'

Le char des merveilles

Diabolik Musik

Char du Comité 'Le Héron et le pêcheur'

Wolatie : Groupe carnavalesque ‘Abyssalement vôtre’

Char et groupe gôniotique 'Smile'

Groupe Hibiscus

Char du Comité avec les reines de quartier et du Grand Chalon

Groupe de danse ‘Circus danse en corps’

Comité: Grosses têtes

Orchestre Harmonie Les Charreaux

Char des Reines du carnaval de Chalon

