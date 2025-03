Mercredi 26 mars, les Tonneliers de France font découvrir leur métier aux jeunes en recherche d’une formation

Héritière de 2000 ans de tradition, la tonnellerie française a su innover techniquement et s'adapter aux exigences des marchés, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui l’un des fleurons de notre industrie du bois.

Son savoir-faire et sa matière première d’exception sont unanimement reconnus et font d'elle le leader mondial. Les fûts de chêne français sont de véritables produits "haute couture" qui contribuent à l'élevage des vins et spiritueux les plus prestigieux à travers le monde.

Réparties pour l’essentiel dans les trois grandes régions viticoles que sont la Bourgogne, les Charentes et le Sud-Ouest, les entreprises de tonnellerie ont à cœur de transmettre leurs gestes et leur expertise. Leur Fédération nationale les invite donc à faire découvrir leur métier aux jeunes à la recherche d’une formation, mercredi 26 mars prochain.

Situées au cœur des vignobles, au plus près des besoins des entreprises, trois écoles assurent aussi en France la transmission du savoir-faire des tonneliers (à Beaune, Cognac et Bordeaux-Blanquefort). Elles préparent au diplôme de CAP de Tonnellerie dans le cadre d’une formation en alternance. Un diplôme qui vient d’évoluer pour prendre en compte les nouvelles technologies et inscrire le métier de tonnelier dans l’avenir. Le 26 mars, ces trois écoles ouvriront également leurs portes aux jeunes qui voudraient s’informer sur la formation qu’elles proposent. Car toucher du bois, c’est la bonne voie !...