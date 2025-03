Chalon Dans la Rue : Vendredi 7 mars à 19h, Site de l’Abattoir, Thylda Barès & Laurie Guin

Le communiqué !

Sortie de résidence avec le spectacle : Nuisibles - exploration urbaine du point de vue des rats, durée du spectacle : 30 min environ.

Théâtre de rue / Déambulation / Tout public

Lecture de textes et présentation d'extraits:

Des habitants, tous travailleurs de nuit, d’un quartier périphérique envahi par les rats, se réunissent après qu’un de leurs enfants ait été mordu. Que faire ?

Mais de la question première, comment éradiquer les rats, découle une réflexion collective sur la responsabilité du pouvoir, leur propre

invisibilité aux yeux de ceux qui décident, et sur les rats eux-mêmes : à qui ressemblent-ils, finalement ?

D’une réunion de quartier à une déambulation d’habitants prêts à se rendre visibles, Nuisibles propose d’embarquer le public dans un acte de puissance. Le duo formé par Thylda et Laurie s’inscrit dans le dispositif Auteurs en tandem qui invite deux artistes, l’un de la rue et de l’espace public, l’autre du théâtre, à mener ensemble une recherche d’écriture croisée. Ce sont leurs premiers pas que les artistes vous présentent ici à travers une lecture des textes écrits pendant la résidence et une présentation d’extraits.