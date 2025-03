AVIS DE DECES - Madame Caterina LÉCHÈRE née LAVIGNA

SAVIGNY-SUR-GROSNE - BUXY - PARIS



Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Caterina LÉCHÈRE

née LAVIGNA

survenu le 1er mars 2025 dans sa 73e année.

Elle laisse dans le deuil

son mari Remy Léchère ;

son fils Emmanuel et son épouse Claudia ;

ses petits-enfants Judith, Mathieu, Pio et Andreas ;

ses frères et sœurs et leurs époux : Orlando et Jeanine, Thomas et Catherine,

Thérèse et Luc, Colette,

Romano et Véronique,

Ernest et Valérie,

Adeline et Jean-Claude ;

ainsi que son beau-frère Marc et Françoise ;

ses neveux et nièces, ses cousins de la famille Leocadio.



Ses obsèques seront célébrées en l'église de Buxy le vendredi 7 mars à 15 heures.

Une collecte de dons sera organisée au profit de l'association France Parkinson lors de la cérémonie et à la signature du registre ouvert aux Pompes Funèbres Mansuy à Buxy.

Pas de plaques, ni de fleurs.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.