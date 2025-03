Ça bouge pas mal avec Afrik'En Fête

Stage avec Medson Coulibaly, appel au don et au bénévolat... autant dire qu'on a pas le temps de s'ennuyer avec Afrik'En Fête. Plus de détails avec Info Chalon.

L'association Afrik'En Fête a le très grand plaisir de vous annoncer un événement exceptionnel.

Rendez-vous le samedi 22 mars à partir de 10 heures, à l'Espace des Arts, 58 Avenue Nicéphore Niépce, pour le stage de Medson Coulibaly, un chorégraphe ivoirien de renommée internationale qui vous donnera l'occasion de plonger au cœur de la danse africaine avec ses rythmes et ses mouvements énergétiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ce stage s'adresse à tous les niveaux, du débutant au danseur confirmé, de 10 heures à 12 heures, de 13 heures à 15 heures et de 15 heures 30 à 17 heures 30.

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place sur HelloAsso.com ou [email protected].

«Rejoignez-nous et devenez bénévole pour Afrik'En Fête»

C'est la main tendue par Ibrahim Rabo, le président de l'association, à tous les bénévoles pleins de motivation pour l'aider dans l'organisation et l'animation de cet événement incontournable qu'est le Festival culturel Afrik'En Fête à Chalon-sur-Saône qui revient les 5 et 6 juillet 2025 au Lac des Prés Saint-Jean.

«Pour faire de cette 4ème édition un succès, nous avons besoin de vous !», ajoute ce dernier, «que vous soyez étudiant, actif ou retraité, toute aide est la bienvenue ! Nous avons des besoins variés : installation, décoration du site, gestion des artistes, accueil et orientation du public, la billetterie, la communication, la restauration et la buvette, aide logistique… Rejoignez-nous pour célébrer la richesse et la diversité de la culture africaine dans une ambiance festive et conviviale. En tant que bénévole, vous aurez l'opportunité de vivre une expérience unique, de rencontrer des artistes talentueux, et de contribuer à la réussite d'un événement culturel majeur».

Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations, contactez les organisateurs dès maintenant par e-mail : [email protected].

Vous pouvez aussi aider l'association à préparer sa prochaine édition de son festival en contribuant au projet sur HelloAsso.com.

Alors n'hésitez pas à venir partager votre enthousiasme et votre énergie avec les membres de l'association et ensemble, faites de la 4ème édition du Festival Afrik'En Fête un moment inoubliable !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati