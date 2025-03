Créé en 2015, le salon des vins organisé par le rotary-club Chalon Saint-Vincent est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de tous les connaisseurs… et même de ceux qui ne le sont pas ! Jusqu’à présent la manifestation se déroulait l’espace d’un week-end. Mais à l’occasion du 10e anniversaire de l’événement les organisateurs ont décidé d’innover en programmant une troisième journée, sous la forme d’une nocturne le vendredi.

Les portes de la salle des fêtes Maurice-Ravel de Châtenoy-le-Royal s’ouvriront donc ce vendredi 7 mars à 17 heures pour une soirée qui durera jusqu’à 21 heures. Le reste de l’horaire étant inchangé, à savoir samedi 8 mars de 10 heures à 19 heures et dimanche 9 mars de 10 heures à 18 heures.

Une trentaine d’exposants

L’édition 2025 va faire à nouveau le plein des exposants. Au nombre d’une trentaine, dont une vingtaine de vignerons venus de toute la France (Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Bugey, Champagne, Jura, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Pays de la Loire, Provence, Vallée du Rhône…). Mais aussi près d’une dizaine de métiers de bouche, lesquels vous proposeront de la charcuterie, de la confiserie, des épices, des escargots, du foie gras, du fromage, de l’huile d’olive, du miel, de la pâtisserie, et du thé, sans oublier des produits italiens. De quoi justifier pleinement la nouvelle dénomination du salon : « Vins-Saveurs ».

Au profit de Pluradys

L’entrée au salon sera une fois encore gratuite mais des verres de dégustation seront vendus au profit de l’association Pluradys, qui travaille sur les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants en Bourgogne-Franche-Comté, et dont la devise est : « Une équipe plurielle pour un enfant singulier ».

Alors, si vous souhaitez reconstituer une partie de votre cave en réalisant de bonnes affaires, tout en faisant une belle action, n’hésitez pas et venez faire un petit tour les 7, 8 et 9 mars avenue Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal. Les rotariens de Chalon Saint-Vincent se feront un plaisir de vous accueillir pour partager un moment festif et convivial.

Gabriel-Henri THEULOT