SELVA Électronique renforce sa position sur le marché de l’aéronautique

Depuis plus de 45 ans, SELVA Électronique accompagne ses clients dans la conception et la

fabrication de cartes et systèmes électroniques. Son rôle clé de partenaire électronique lui

permet aujourd’hui d’apporter des solutions technologiques sur mesure, répondant aux

exigences des secteurs les plus complexes, notamment l’aéronautique. Dans cette dynamique,

SELVA annonce sa présence au prochain Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au

Bourget, du 16 au 22 juin, réaffirmant ainsi son engagement et son savoir-faire dans ce secteur.

Une croissance de plus de 30% sur le marché de l’aéronautique en 2024



En parfaite adéquation avec son positionnement stratégique et sa feuille de route pour les trois prochaines années, SELVA Électronique poursuit son développement dans le domaine aéronautique.

L’entreprise, implantée à Vallet (44) et à Chalon-sur- Saône (71), enregistre une progression remarquable de son chiffre d'affaires sur ce marché, en hausse de plus de 30% en 2024. Un résultat croissant, pour l’entreprise, qui témoigne de la solidité de son expertise et de la confiance grandissante des acteurs de l’aviation civile et militaire. En parallèle, l’entreprise séduit chaque année de nouveaux clients, consolidant ainsi son rayonnement dans ce domaine clé.

Au premier trimestre 2025, SELVA Électronique a renouvelé sa certification EN 9100, soulignant ainsi son engagement envers les normes de qualité rigoureuses de l’industrie aérospatiale.

Ce renouvellement, reconduit depuis 2016 démontre son engagement en matière d’excellence et de performance attendues par ses donneurs d’ordre.

Des investissements significatifs pour accompagner son développement

En 2024, SELVA Électronique avait annoncé un investissement de 2,3 millions d’euros pour

moderniser ses équipements de production, un effort stratégique visant à répondre aux exigences

croissantes du marché.

Dans le même temps, l'entreprise, qui emploie 170 collaborateurs a renforcé ses effectifs « Nous avons créé de nouveaux postes au plus près des projets de nos clients leur assurant ainsi un service personnalisé et réactif » indique David Hériaud, Président de SELVA Électronique. Celui-ci précise que cette orientation « s'inscrit dans la continuité de notre cœur de métier qu’est l’industrialisation ».

C’est ainsi que la rigueur et la maîtrise des process représentent de réels atouts pour l’entreprise. « Nos équipes démontrent une vraie motivation lorsqu’il s’agit de développer leurs compétences dans le contrôle des procédés spéciaux » ajoute David Hériaud.

Une structure d’entreprise adaptée au besoin des clients

Reconnue par son savoir-faire depuis plus de 45 ans, l’entreprise a su faire de sa taille une véritable force. «

En étant une entreprise de taille intermédiaire, nous répondons aux exigences de nos clients, qui recherchent de la flexibilité, tout en bénéficiant de l’expertise et de la stabilité d’une structure qui a fait ses preuves.

Nos certifications EN 9100 et ISO 9001 sont le reflet de notre engagement qualité et de notre capacité à répondre aux attentes de ceux-ci » constate David Hériaud.

SELVA ÉLECTRONIQUE a notamment enregistré un taux de conformité des cartes électroniques fabriquées de 97,7% en 2024.

SELVA Électronique officialise sa présence, en tant qu’exposant, au salon du Bourget du 16 au 22 juin 2025. Pour la deuxième fois, l’entreprise présentera son savoir-faire et sa capacité à répondre aux enjeux du secteur de l’aéronautique en tant que fabricant de cartes électroniques.

En participant au plus grand événement de l’industrie aérospatiale, réunissant les acteurs du domaine à l’international, SELVA saisit une nouvelle occasion de renforcer son ancrage sur le marché et valoriser son expertise électronique en milieux sévères, incluant des applications variées telles que des systèmes embarqués d’assistance au pilotage, des bancs de test pour l’opérabilité de systèmes critiques, des simulateurs de vol, ...