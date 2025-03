AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Marie JACQUEMARD

FONTAINES



Madame JACQUEMARD Josette,

son épouse ;

Catherine et Salvatore OLIGO,

Christophe et Nelly JACQUEMARD,

ses enfants ;

Kévin, Jérémy, Maxime, Anaïs, Manon, et leurs conjoints

ses petits-enfants ;

Lizio, Gaïa, Maël, Mia, Sacha,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-MarieJACQUEMARD

Ancien combatant

survenu à l'âge de 89 ans.

Jean-Marie repose à la chambre funéraire de Chagny.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 12 mars 2025 à 10h30, en l'église de Fontaines.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Philippe

son fils

Michel

son frère.