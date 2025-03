Séance Ciné Relax le samedi 15 mars avec «Le Secret de Khéops»

Une nouvelle séance de cinéma inclusive est proposée avec «Le Secret de Khéops», une comédie divertissante qui raconte les folles aventures d'un Fabrice Luchini en Indiana Jones à la française lancé dans une folle chasse au trésor en plein Paris. Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, le samedi 15 mars 2025, à 14 heures, le film «Le Secret de Khéops», premier film réalisé par l’actrice Barbara Schulz, avec Fabrice Luchini en archéologue un peu loufoque déterminé à retrouver un fabuleux trésor égyptien, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

L'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Une sorte d'«Indiana Jones» ou de «Da Vinci Code» totalement foutraque

Synopsis : Le trésor du pharaon Khéops a-t-il été découvert pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, ramené en France, puis caché à Paris ? Christian Robinson, archéologue flamboyant aux méthodes peu orthodoxes, en est persuadé, depuis la découverte d'une mystérieuse inscription lors de nouvelles fouilles au Caire. Bien décidé à déchiffrer les indices laissés par Dominique Vivant Denon, le premier directeur du Louvre, Christian Robinson se lance alors dans une quête du trésor hors du commun à travers Paris, des archives poussiéreuses du Louvre jusqu'aux cabinets secrets de la Malmaison. Il embarque dans son aventure sa fille et son petit-fils, dans l'espoir insensé de réaliser à Paris la plus grande découverte archéologique du XXIème siècle…

Avec Fabrice Luchini, Julia Piaton et Gavril Dartevelle.

Un spectacle tout public, adapté pour les personnes dont le handicap peut entraîner des troubles du comportement. Un environnement bienveillant et chaleureux où chacun est accueilli tel qu’il est et peut s’exprimer à sa façon. Absence de publicité et de bandes annonces.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail ([email protected] ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati