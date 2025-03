«Nous avons besoin des agriculteurs», clame Valérie Deloge, députée européenne RN

Communiqué :

Présente cette année au Salon de l'Agriculture, j’ai pu échanger avec de nombreux acteurs du monde agricole, écouter leurs préoccupations et défendre une agriculture française, souveraine et durable.



1 Préserver notre souveraineté face à la concurrence déloyale

La souveraineté alimentaire est un enjeu stratégique : nous devons assurer notre indépendance en matière de production agricole, et défendre notre modèle face aux grandes puissances.

La France, autrefois grande exportatrice de volailles et d'œufs, a vu sa production chuter face à la concurrence des pays d’Europe de l’Est.

• Il nous faut dès à présent réinvestir nos filières stratégiques !



2. Alléger les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs

Transport animal, normes environnementales excessives, accords de libre-échange… Les éleveurs bovins et porcins font face à une avalanche de réglementations qui les fragilisent. J’ai réaffirmé mon opposition à l’écologie punitive, au Green Deal et au Mercosur.

• Je plaide en faveur des règles adaptées à la réalité du terrain. Il est temps de mettre fin à cette bureaucratie étouffante.



3. Valoriser notre savoir-faire français

La France compte plus de 780 appellations protégées sous les labels AOP, AOC et IGP, preuve de la richesse de notre gastronomie. Du jambon de Kintoa au bœuf de Charolles, en passant par le Roquefort, le Comté, nos vins et spiritueux, ces productions sont des trésors qu’il faut protéger.

• Luttons contre la fraude et la concurrence déloyale, valorisons ces labels, le localisme et les circuits courts.



4. Renouvellement des générations

L’avenir de notre agriculture repose sur nos jeunes. Le manque de vétérinaires en zones rurales et les difficultés d’installation freinent le renouvellement des exploitations. J’ai échangé avec des étudiants et de jeunes agriculteurs pour réfléchir à l’attractivité des métiers dans la ruralité.

• Je défends une politique qui garantit la pérennité des filières et leur transmission aux futures générations.



Valérie DELOGE

Député RN au Parlement européen