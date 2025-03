Une journée radieuse pour l'ouverture de la pêche à la truite à Mercurey

Le temps printanier exceptionnel, un soleil radieux et une douceur appréciable étaient au rendez-vous ce samedi pour l'ouverture de la pêche à la truite. A Mercurey, autour de l'étang du Pont Latin, plus d'une centaine de pêcheurs ont pris place au fil de la matinée pour s'adonner à ce plaisir sans prix. Pour chacun, la limite imposée était fixée à 6 truites.. Certains à l'image de Thierry ont vite rempli la mission du jour et d'autres comme Jean-Paul et Grégory ont préféré remballer les lignes et rentrer bredouilles. En attendant, amitié, rigolade et dégustation ont bien marqué une journée bien sympathique.