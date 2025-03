Ira ou ira pas aux législatives ? L'ancien député Louis Margueritte prend le temps de la réflexion et de la consultation

L'ancien député de la 5e circonscription de Saône et Loire, arrivé 3e au soir du 1er tour des législatives le 30 juin dernier a publié sur les réseaux sa réaction au lendemain de la décision du Consei Constitutionnel. Rappelons que c'est bien Louis Margueritte qui a déposé un recours, après avoir relevé un certain nombre d'irrégularités. Des irrégularités en faveur de Gilles Platret, lui permettant de se maintenir au 2e tour. Un maintien qui avait précipité le retrait du candidat Margueritte. Au lendemain de la décision du Conseil Constitutionnel, validant le constat des irrégularités, l'ancien député entend d'abord consulter son ancienne suppléante, avant de prendre toute décision.

L.G

"J 'ai pris acte du jugement du Conseil constitutionnel qui annule l'élection legislative de notre circonscription.

Le recours que j'ai engagé en juillet dernier était fondé sur des doutes sur certaines opérations de vote, et reconnues par le Conseil constitutionnel.

L’exercice du recours avait pour objet de faire respecter les règles élémentaires de la démocratie et je suis heureux d’y avoir contribué.

Comme vous le savez, après avoir servi avec engagement notre territoire pendant deux ans, je suis désormais auprès du Premier ministre. Après avoir travaillé à ses côtés avec la passion et la determination que vous me connaissez pour permettre au pays d'avoir un budget, je sers avec le meme état d'esprit la Nation en ces temps inquiétants.

Vos très nombreux messages de sympathie et d'amitié que je reçois me touchent énormément et je vous en remercie.

Cette invalidation pose donc la question légitime de ma candidature à l'élection législative partielle.

A mes yeux cette question se pose en ces termes : Comment être le plus utile aux Chalonnais, aux Buxynois et aux Monctelliens.

Afin de prendre la décision la plus utile pour vous toutes et vous tous, je vais échanger avec Marie-Claude Jarrot, les élus, nos partenaires politiques, mes amis, chacun d'entre vous si vous le souhaitez afin d'arrêter mon choix.

Tres fidèlement"