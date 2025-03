AVIS DE DECES - Madame Yolande LANCIER née BOUJON

CHALON-SUR-SAÔNE - SENNECEY-LE-GRAND

Chantal et Henri FRAIZY,

Pascal et Christine LANCIER,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande LANCIER

née BOUJON

survenu le 5 mars 2025,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint Pierre à Diconne, le mercredi 12 mars 2025 à 14h30.

Yolande repose à la chambre funéraire avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Saint-Ambreuil pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.