Journée du 8 mars : le NFP du Chalonnais féminise les rues de la ville

Ce 8 mars, en marge de la manifestation pour les droits des femmes, le Nouveau Front Populaire du Chalonnais a mené une action symbolique visant à rebaptiser certaines rues de la ville avec des noms de femmes ayant marqué l'histoire de la Saône-et-Loire. Une façon pour le collectif de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans l'espace public.



"Il est grand temps que les noms des rues reflètent l’histoire complète de notre société" explique Clément Mugnier, secrétaire de section du Parti socialiste et co-organisateur de l'action. "Tant de femmes ont façonné notre monde et leur héritage, leur parcours, méritent d'être reconnus au même titre que celui des hommes" poursuit Alyaléa, l'une des colleuses du jour.



Les militants ont ainsi remplacé des plaques de rue avec des affiches portant les noms de figures locales telles que Marie Guillot, Berthy Albrecht, Lucie Aubrac et Marguerite Thibert. L'objectif n'était pas seulement de célébrer ces femmes, mais aussi de susciter une prise de conscience collective sur l'invisibilisation des femmes dans l'espace public.



"Quand on se promène en ville, on voit souvent des noms de personnalités masculines. Cette action permet de rééquilibrer les choses, de produire un autre imaginaire notamment pour les petites filles" souligne Julie, manifestante et maman d'une enfant de 9 ans. L'initiative a en effet attiré l'attention des passants créant une conversation autour de la place des femmes dans l'espace public et l'importance de leur reconnaissance dans la construction de notre histoire commune.