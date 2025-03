Chagny - Mars Bleu : une journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal le 17 mars

Chaque année, le mois de mars est l'occasion de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage du cancer colorectal à travers l'opération Mars Bleu. Cette année, la Mairie de Chagny et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Sud Côte-d'Or organisent une journée spéciale pour sensibiliser le public de manière ludique et pédagogique.



Qu'est-ce que la CPTS Sud Côte-d'Or ?

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Sud Côte-d'Or est un regroupement de professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc.) qui collaborent pour améliorer l'accès aux soins et la prévention sur leur territoire. Leur mission est de proposer des actions de santé publique et de coordonner les parcours de soins pour les patients.



Un événement interactif et gratuit

Le lundi 17 mars, de 10 h à 16 h, le Pôle Santé de Chagny accueillera une journée d'information et de prévention sur le cancer colorectal (gratuit). L'objectif est de sensibiliser la population à l'importance du dépistage et des bonnes habitudes à adopter pour préserver sa santé digestive. Un stand d'information supplémentaire sera également présent à la Pharmacie Bellecroix de 12 h à 14 h.



Le programme de la journée

Cette journée proposera de nombreuses activités interactives et accessibles à tous :

- Visite du côlon géant : Une immersion insolite pour comprendre le fonctionnement du côlon et les signes d'alerte du cancer colorectal.

- Escape Game : Un jeu pédagogique pour découvrir les bonnes pratiques de prévention.

- Vélo à smoothie : Pédalez pour mixer votre propre boisson santé !

- Atelier alimentation et diététique : Conseils et astuces pour adopter une alimentation équilibrée.

- Stand d'information et remise de kits de dépistage : Discussions avec des professionnels de santé et récupération des tests de dépistage gratuits.

- Massages bien-être : Un moment de détente pour prendre soin de soi.



Un enjeu de santé publique majeur

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Pourtant, dépisté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10. Dès 50 ans, un test de dépistage simple et gratuit est recommandé tous les deux ans.

Cet événement vise à informer et inciter chacun à adopter les bons réflexes pour prévenir cette maladie.