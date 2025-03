AVIS DE DECES - Madame Denise LELOUP née DAULIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-pierre et Béatrice LELOUP ;

Martine LELOUP et Jean-Claude,

ses enfants ;

Marilyne, Sylvain Karine, Yannick, Stéphanie, Sébastien, Alexandra, Teddy et leurs conjoints, ses petits-enfants ;

Yohan, Noah, Mathis, Stessy, Soann, Lisa, Maxine, Théo, Lenzo ses arrière-petits-enfants ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise LELOUP

née DAULIN

survenu le 6 mars 2025 à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 14 mars 2025, à 10 heures, en l'église Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Denise a rejoint son époux

Jeannot

sa fille

Eliane

son gendre

Roger

sa belle-fille

Anne-Marie.

Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.