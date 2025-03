Lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports : L’Oréal Paris, la Fondation des Femmes, Dijon métropole et Keolis Dijon Multimodalité s’engagent sur le réseau DiviaMobilités.

Dans le cadre de Mois de l’Egalité organisé par la ville de Dijon, le mercredi 26 mars, L'Oréal Paris, la Fondation des Femmes, Dijon métropole et Keolis Dijon Multimodalité sensibiliseront les Dijonnais et les Dijonnaises à réagir au harcèlement sexiste et sexuel dans les transports.