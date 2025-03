Les talents de CMA Formation Mercurey en compétition aux sélections régionales WorldSkills

Les 19 et 20 mars 2025, le Parc des Expositions et Congrès de Dijon accueillera le Forum Explore les Métiers et les Sélections régionales de la 48ème édition des WorldSkills.

Cet événement incontournable dédié à l’orientation et à la découverte des métiers organisé par la Région Bourgogne Franche-Comté avec l’appui de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA BFC), en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage, offre aux visiteurs une immersion unique dans plus de 150 métiers.



WorldSkills : la compétition d’excellence des métiers

Le forum Explore les Métiers accueillera la 48e édition des WorldSkills, la plus grande compétition des métiers au monde, souvent comparée aux Jeux Olympiques des métiers. La sélection régionale de ce concours prestigieux rassemblera 330 jeunes professionnels de moins de 23 ans, venus démontrer leur savoir-faire pour décrocher une place en finale nationale.

13 apprentis de CMA Formation Mercurey en compétition

Ils seront 13, accompagnés de leurs coachs et professeurs, à porter les couleurs de CMA Formation Mercurey les 19 et 20 mars prochains :

Cuisine : Lou BOBOEUF, Bastien RIERE, Bastien CHENAUD

Service en restaurant : Océane LOISY

Boulangerie : Kyllian COGNARD, Eloïse GARRUCHET

Boucherie : Nathan VOIRET, Jules LATTARD, Guélane DESESQUEL, Clément TACHOT, Romain PECHOUX

Coiffure : Anaïs NICOLAS, Romane DEJEAN



Pour ces jeunes, cet événement est un moment précieux pour apprendre, progresser et se mesurer à leurs pairs, mais aussi pour démontrer la valeur et la qualité de l’apprentissage qu’ils suivent au sein du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et auprès de leurs maîtres d’apprentissage en entreprises.

Souhaitons-leur un parcours couronné de succès lors de ces deux journées ! Ils sont les artisans de demain, porteurs d’innovation, de créativité et de savoir-faire.

Pour venir les encourager et assister en direct à leurs performances :



Parc des Expositions et Congrès de Dijon

Avenue des Grands Ducs d'Occident

Mercredi 19 et jeudi 20 mars 2025

De 9h à 17h - Entrée libre