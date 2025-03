Travaux : les circulations ferroviaires fortement impactées les 15-16 et 22-23 mars sur les lignes Dijon-Lyon et Dijon-Paris.

Des interruptions des circulations ferroviaires seront nécessaires pendant les 2 prochains week-ends sur les lignes Dijon-Lyon et Dijon-Paris. Retrouvez les impacts du week-end du 15-16 mars 2025.

LIGNE DIJON-PARIS



Des chantiers impacteront plusieurs secteurs de la ligne Dijon-Paris. Les circulations ferroviaires seront interrompues dès le samedi matin et la majeure partie du weekend. Des travaux au nord de la région Bourgogne-Franche-Comté empêcheront les TRAINS Mobigo d’accéder à la capitale jusqu’à lundi 4h. Les circulations ferroviaires entre Dijon et Laroche-Migennes reprendront dimanche en soirée. Un service de substitution par autocars sera proposé sur les relations Dijon-Laroche-Migennes, Dijon-Auxerre et Montereau-Laroche-Migennes.

LIGNE DIJON-LYON

Les circulations ferroviaires seront interrompues entre Dijon et Lyon samedi et dimanche jusqu’à 9h. Quelques trains relieront Dijon à Lyon en passant par la ligne de la Bresse, sans arrêt intermédiaire.

Un service d’autocars sera mis en place avec un nombre de places limité et sans possibilité de transport de vélo sur les relations Dijon-Chagny-Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône-Mâcon et Mâcon-Villefranche-sur-Saône.

LIGNE DIJON-NEVERS

Les travaux impacteront partiellement la ligne Dijon-Nevers entre Dijon et Chagny jusqu’au dimanche 9h. Les TRAINS Mobigo auront pour terminus ou origine la gare de Chagny au lieu de Dijon. Des autocars assureront la connexion entre Chagny et Dijon pendant les interruptions de circulation.

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail / SMS de cette interruption des circulations et du service de substitution par autocar.

En raison de ces travaux, certains TGV INOUI Paris <> Bourgogne - Franche - Comté ne circuleront pas. Les déplacements des voyageurs restent néanmoins préservés le vendredi soir et le dimanche soir. Les billets TGV vendus et en vente sur les différents canaux tiennent compte de ces adaptations. Les dessertes du Creusot-TGV et de Macon-Loché-TGV ne sont pas impactées par ces travaux.