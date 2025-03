Une délégation de lycéens Norvégiens reçue en mairie de Chalon

Jean-Michel Morandière, adjoint en charge de la jeunesse à la ville de Chalon, a tenu à s'exprimer en partie en anglais ce mardi matin, afin d'accueillir un groupe de jeunes Norvégiens en provenance d'Oslo. Avec sa collège Isabel Paulo, les élus chalonnais ont parfaitement coché la case de l'accueil à la française dans le salon d'honneur de l'Hôtel de ville.

Christophe Moulin, professeur d'anglais au lycée Pontus de Tyard et Camilla Skarestad ainsi que Sven Erik Rise, professeurs norvégiens et francophones ont travaillé pendant près d'un an et demi, sur cet échange entre lycéens. Une première avec ce pays scandinave, qui entend bien péréniser l'opération tous les deux ans, a rappelé l'enseignante norvégienne.

Hébergés dans des familles chalonnaises, c'est une vraie immersion qui est ainsi proposée. Les Chalonnais ont eu la chance de se rendre en Norvège au cours du mois de janvier dernier. Pour les uns et les autres, la thématique de l'échange vise les questions d'environnement et d'écologie, ainsi que le regard que les uns et les autres portent sur ces enjeux primordiaux.

C'est un joli programme qui a été concocté entre Chalon sur Saône, Lyon et Beaune.

Ce mardi matin, autour du fameux croissant, au coeur de l'image française, les Norvégiens ont confié toutes les images qu'ils avaient de la France et des Français, avec beaucoup d'humour et de simplicité. Bienvenue à eux et longue vie à de tels échanges.

Laurent Guillaumé