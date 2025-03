Face à un contexte incertain, "le Grand Chalon va devoir se serrer la ceinture"

"Il va manquer 2,4 millions d'euros" a lancé Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, compte tenu des premières orientations budgétaires. Alors que le Grand Chalon est amené à voter son budget pour l'année 2025, Sébastien Martin profite de l'occasion donnée pour pointer "les responsables de la censure puis de la dissolution de l'assemblée nationale. Si on en est là, c'est en grande partie à cause d'eux" fustige le chef de l'exécutif communautaire. Malgré le fait que les collectivités naviguent toujours à vue sans les vrais arbitrages budgétaires de l'Etat, le Grand Chalon a fait le choix de ne pas attendre plus longtemps.

Avec l'impact sur la TVA, la hausse des cotisations retraite et la baisse des dotations, le manque à gagner pour le Grand Chalon atteint les 2,4 millions. Une situation qui aurait pu être pire si on s'appuyait sur le premier projet de loi de finances évoquant jusqu'à -3,5 millions pour le Grand Chalon. Si il faudra attendre début avril pour connaître les arbitrages budgétaires et le montant des dotations, l'intercommunalité a fait le choix d'avancer, "sans toucher à la fiscalité locale. C'est une promesse de campagne sur laquelle nous sommes fiers de l'affirmer". L'occasion pour le Grand Chalon de dénoncer la fiscalité additionnelle de la région Bourgogne-Franche Comté sur les trnasports.

Malgré tout un niveau d'investissement pour le Grand Chalon de l'ordre de 36 millions d'euros cette année

"C'est un gros travail avec la Direction Générale qui est mené depuis quelques temps" insiste Sébastien Martin, "afin de mettre tous les services communautaires au régime. Le Grand Chalon se serre la ceinture, tous le services sont mobilisés pour gérer les finances au plus près". Ainsi, pour l'année, l'intercommunalité a supprimé toutes les cérémonies de voeux de la nouvelle année, supprimé les cartes de voeux mais aussi le magazine communautaire dans sa version papier. Des gestes qui peuvent apparaître anecdotiques à l'échelle du budget du Grand Chalon mais qui ont valeur de symboles. Du côté des recrutements, "on a gelé tous les recrutements dans nos effectifs également".

"Les charges générales vont diminuer encore par rapport à l'année précédente et une attention toute particulière est mise sur les dépenses énergétiques". Si les économies de chauffage réalisées sur l'espace nautique ont fait grogner un certain nombre d'utilisateurs, Sébastien Martin affiche le résultat, "- 400 000 euros sur la facture". D'autres économies sont en cours, dont notamment celles portant sur l'éclairage de certaines zones appartenant au Grand Chalon.

Une gestion centralisée de l'énergie entre le Colisée et l'Espace Nautique va être déployée. D'un coût de 420 000 euros, le système qui entrera en vigueur permettra une économis substantielle de l'ordre de -15%/an.

Si le Grand Chalon entend réduire ses dépenses, "le niveau d'investissement sera de 36 millions d'euros en 2025, certes en net repli par rapport à 2024 et ses 45 millions, mais analogue à celui de 2022 (37 millions) et supérieur à celui de 2019 (24 millions).

Le consil communautaire se réunit ce mercredi soir. Info-chalon.com reviendra en détails sur un certain nombre de dossiers à l'ordre du jour.