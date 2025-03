Hommage aux victimes du terrorisme à Chalon-sur-Saône

La date du 11 mars, choisie par l'Union Européenne comme date de commémoration commune, fait référence à les attentats commis en gare d'Atocha à Madrid le 11 mars 2004, l'acte terroriste le plus meurtrier en Europe depuis 1988. Plus de détails avec Info Chalon.

Le 11 mars célèbre la journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette date fait référence aux attentats de la gare d'Atocha à Madrid, le 11 mars 2004, où 192 personnes ont perdu la vie et fait près de 2000 blessés. Choisie par l'Union européenne pour une commémoration commune, elle permet de se souvenir de toutes les attaques terroristes en Europe et ailleurs.

Ce lundi 11 mars, Francine Chopard, la conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Olivier Tainturier, le sous-préfet de Saône-et-Loire, et Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ont présidé la cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme au Monument aux Morts de Chalon-sur-Saône. 11 ans après les attentats de Madrid, ce sont des centaines d'autres hommes, femmes et enfants qui sont tombés, victimes d'une violence aveugle et lâche. Commémorer cette journée, c'est rendre hommage à toutes les victimes, à toutes celles et ceux que les terroristes ont tués, blessés ou privé d'un proche.

C'est aussi penser aux héros qui sont intervenus au péril de leur vie.

Pour leur rendre hommage et perpétuer la mémoire, le maire et le sous-préfet ont pris la parole, soulignant l'engagement de la nation à soutenir les victimes, leurs proches et réaffirmer les valeurs de liberté, de fraternité et de résilience.

Au terme du traditionnel dépôt de gerbes en hommage aux victimes, symbolisant l'unité et la détermination collective à ne jamais oublier, et le salut aux autorités, les porte-drapeaux, sous la coordination de Bruno Camuzat, le président président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —, ont quitté les lieux.

Une cérémonie qui a permis de rappeler l'importance du devoir de mémoire face aux actes terroristes qui ont marqué et qui marquent hélas encore l'histoire récente.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati