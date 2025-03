« Explore les Métiers » - Un forum unique pour découvrir votre avenir les 19 et 20 mars à Dijon

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, apprenti, enseignant, parent ou demandeur d’emploi ? Vous cherchez à en savoir plus sur les métiers qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain ? Ne manquez pas « Explore les Métiers », un événement exceptionnel dédié à l’orientation et à la découverte des métiers qui se tiendra les mercredi 19 et jeudi 20 mars au Parc des Expositions de Dijon (entrée boulevard des Grands Ducs d’Occident), de 9 h à 17 h – entrée libre et gratuite pour tous !



Un forum d’orientation immersif et interactif

« Explore les Métiers » n’est pas un simple salon d’information, mais une véritable expérience immersive où vous pourrez :

- Découvrir plus de 150 métiers à travers 10 pôles thématiques : Alimentation, Automobile et Engins, Bâtiment et Travaux Publics, Végétal, Industrie, Santé et Social, Défense et Sécurité, Agriculture, Communication & Numérique, Services.

- Vivre en direct la compétition WorldSkills, un véritable show où 400 jeunes compétiteurs s’affronteront pour décrocher leur place dans l’équipe régionale, puis nationale.

- Participer à des démonstrations et initiations aux gestes professionnels : piloter un robot, tester un simulateur de soudage, modeler une pâte à sucre, démonter une roue, ou encore s’essayer aux gestes de premiers secours.

- Échanger avec des experts, professionnels, formateurs et jeunes en formation pour mieux comprendre les parcours et opportunités.

- S’informer sur les formations et débouchés grâce à un espace dédié à l’orientation :

Où et comment se former ?

Quelles études ou formations choisir ?

Comment trouver un stage ou une alternance ?

Quelles sont les opportunités d’emploi et de reconversion ?

Une visite à la carte : libre ou guidée

- En visite libre : parcourez les différents stands selon vos centres d’intérêt et assistez aux animations.

- En visite guidée (uniquement pour les groupes inscrits avant le 18 octobre 2024) : profitez d’un parcours structuré avec audio-guides pour découvrir cinq métiers en détail, échanger avec des experts et expérimenter des gestes professionnels.



Pourquoi participer ?

Expérimenter et tester des métiers de manière concrète.

S’inspirer des parcours des jeunes compétiteurs WorldSkills.

Obtenir des conseils précieux pour son avenir professionnel.

Vivre une expérience unique et dynamique !



Que vous soyez en pleine réflexion sur votre orientation, en reconversion ou simplement curieux, « Explore les Métiers » vous ouvre les portes du monde professionnel !



Les 19 & 20 mars 2025 – Parc des Expositions de Dijon – 9 h à 17 h – Entrée libre et gratuite.

Retrouvez toutes les infos ici.