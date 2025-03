Vincent Thomas élu président de l’Université Bourgogne Europe pour quatre ans

Communiqué de l'Université Bourgogne Europe

Vincent THOMAS, président sortant de l’université de Bourgogne (depuis mars 2020) a été élu avec 25 voix sur 38. Il devient le premier président de l’Université Bourgogne Europe, nouvel Etablissement Public Expérimental crée le 1er janvier 2025.

Mardi 18 mars prochain, un nouveau Conseil d’Administration se prononcera par un vote sur la nouvelle équipe de vice-présidents et de vice-présidentes.

Nouveau statut, nouveau nom... L’Université Bourgogne Europe dessine le monde de demain !

Plus qu’un tournant, la création de l’Université Bourgogne Europe depuis le 1er janvier 2025 est une avancée majeure pour l’établissement et marque le commencement d’une nouvelle ère.

Aux côtés de 11 établissements d’enseignement- supérieur et de la recherche de Bourgogne Franche-Comté (ENSAD Dijon et ESM BFC en tant qu’établissements composantes, BSB, ESTP, ESEO, le CESI, ESAAB à Nevers, CHU, CGFL en tant qu’établissement associés ainsi que Science Po campus de Dijon et le CROUS BFC en tant qu’établissement partenaires), l’Université Bourgogne Europe propose un projet ambitieux et fédérateur, pour répondre aux défis sociétaux et territoriaux d’aujourd’hui et de demain.



Ancré sur son territoire, ouvert sur l’Europe, ce nouvel Etablissement Public Expérimental (EPE) porte un projet ambitieux, rayonnant à l'international, porteur de valeurs républicaines et humanistes, riche des identités de chacun des établissements impliqués et permettant un accès à l’enseignement supérieur et la recherche à tous sur son territoire.

Université pluridisciplinaire, l’Université Bourgogne Europe propose 400 formations et s’appuie sur 28 laboratoires de recherches dont les thématiques vont de l’archéologie à l’intelligence artificielle, en passant par les Sciences de la Santé.

Optimiste, résiliente, tournée vers l’avenir, ouverte sur le monde, l’Université Bourgogne Europe contribue pleinement à l’évolution et à la transition des territoires

Université européenne, par son appartenance à l’alliance FORTHEM, l’Université Bourgogne Europe a l’ambition de devenir pleinement un campus européen. Etudiants, personnels administratifs, chercheurs et enseignants-chercheurs ont la possibilité de se former et de travailler au sein des 8 universités partenaires (Mayence en Allemagne, Valencia en Espagne, Palerme en Italie, Jyväskylä en Finlande, Agder en Norvège et Sibu en Roumanie). De nombreux dispositifs d’échanges et de collaboration sont à disposition de l’ensemble de la communauté universitaire.



Université de proximité, l’Université Bourgogne Europe est également ancrée dans les différents territoires de la Région Bourgogne-Franche-Comté avec ses 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, le Creusot, Mâcon et Nevers) dont la formation et la recherche s’adaptent aux besoins économiques des territoires et à leurs évolutions.

Composition du Conseil d’Administration de l’Université Bourgogne Europe

Collège A - Professeurs

Vincent Thomas - Unissons nos talents

Emmanuelle Pucéat - Unissons nos talents

Stéphane Tizio - Unissons nos talents

Lucy Moser - Unissons nos talents

Luc Imhoff - Unissons nos talents

Patrick Charlot - Intersyndicale

Bruno Domenichini - CFDT

Collège B - MCF, PRAG, PRCE

Elsa Ripert Lang - Unissons nos talents

Carlos Castillo - Unissons nos talents

Christelle Serée-Chaussinand - Unissons nos talents

Laurent Brachais - Unissons nos talents

Péguy Cénac Guesdon - Intersyndicale

François Jarrige - Intersyndicale

Paul Alibert - CFDT BIATSS

Guy Daniel Ligan - Unissons nos talents

Virginie Kilani – SNASUB - FSU

Oumar Sow – SNASUB - FSU

Eric Daubigney - CFDT

Nathalie Thomas - CFDT

Cédric Clerc - SNPTES

Michaële Herbst - SNPTES

Usagers (Etudiants)

Antoine Sabatier - FAGE

Lia Godinho - FAGE

Maxence Roulliat - FAGE

Lune Steczyci - UNEF

Aina Nicolle - UNEF

Jurgens Tyll - UNI

Jean Fevre - Étudiants Indépendants



Personnalités Extérieures

Laëtitia Martinez - Région Bourgogne Franche-Comté

Denis Hameau - Dijon Métropole

Adeline Nazarenko (CNRS) - représentant les ONR

Anne-Léonore Dardenne (ESM BFC) - établ. composantes

Laurence Attuel-Mendes (BSB) - les établ. associés

Freddy Serveaux (CHU) - représentant établ. de santé

Arnaud Deroussiaux (SNPTES) - organisation représentative salariés

J. Michel Lefaure (Planete Bourgogne) - fonction dir° gale entreprise

Xavière Castano (CROSSJET) - entreprise moins de 500 salariés

Brice Lethier (proviseur lycée Carnot) - établ. enseig. secondaire

Toutes les informations et tous les résultats des élections sur : http://www.ube.fr