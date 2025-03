Le soleil fait son retour en Saône et Loire... pour quelques jours

Bien sûr que l'hiver n'est pas terminé... et oui il faut se réjouir que les saisons soient respectées mais le soleil est tellement nécessaire pour reprendre du poil de la bête qu'il nous tarde. Météo France prévoit une nette accalmie dans les jours à venir, avec le retour des températures douces avec des maximales attendues autour de 15°c mais surtout un grand ciel bleu ensoleillé. On préfère vous prévenir tout de suite que ce temps ne va pas durer et déjà le retour des averses est programmé ... Alors profitez des jours à venir !