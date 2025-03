LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Avis de tempête à gauche ?

L'annonce de la candidature de Fatima Kouriche a sans doute pris de vitesse les autres formations politiques de gauche sur la 5e circonscription de Saône et Loire.

Après la victoire devant le Conseil constitutionnel de Louis Margueritte, relevant une série d'irrégularités permettant le maintien au 2e tour de Gilles Platret pour 4 petites voix, l'heure est aux déclarations de candidature. Après l'excellent résultat électoral de Fatima Kouriche et Damien Saley le 30 juin dernier dans le cadre du Nouveau Front Populaire, la candidate et son suppléant ont naturellement réitéré leurs candidature. Sauf qu'entre temps, de l'eau a coulé sous le pont Saint-Laurent à Chalon et les frictions au sein du Nouveau Front Populaire ont explosé au grand jour.

Si sur la 5e circonscription, le Nouveau Front Populaire espérait pouvoir compter de nouveau sur l'union des forces de gauche avec une candidature unique, les choses semblent prendre une toute autre tournure.

Le coup de force des Insoumis de Saône et Loire en poussant la candidature renouvelée du duo Kouriche-Saley risque de ne pas être du goût des autres courants politiques de gauche.

Selon les informations recueillies par info-chalon.com, les écologistes de Saône et Loire ne devraient pas faire de zèle, et respecter les accords initiaux de juin dernier, soutenant la candidature insoumise.

Du côté des communistes, l'organisation d'une réunion fixée au 19 mars pour discuter de la candidature, pose déjà la question qu'un soutien à la candidature insoumise n'est en rien actée. Les Insoumis ont d'ores et déjà prévu de se rendre au siège départemental du PCF pour participer aux échanges, mais avec une certaine intransigeance sur la candidature.

Du côté des socialistes, si le sénateur Jérôme Durain et le maire du Creusot David Marti, ont appelé à une candidature unique sur la 5e circonscription, la candidature des Insoumis ne semble pas faire l'unanimité. Un appel à une candidature PS a été lancée, et les choses devraient être tranchées dans la semaine.

C'est dire que l'ambiance n'est pas très sereine du côté de la gauche sur la circonscription. Une multitude de candidatures qui pourrait avantager le candidat sortant et surtout entraîner des conséquences pour les échéances électorales à venir.

Laurent GUILLAUMÉ