40e Meeting National du Grand Chalon de Natation (Dimanche) : Roman Mityukov (Genève 1885) roi du bassin chalonnais !

Dimanche 16 mars 2025, à partir de 15 heures 30, se déroulait au Cercle Nautique Chalonnais, la dernière journée des finales du 40e Meeting National du Grand Chalon Natation.

Une compétition, qui a concerné ce weekend, 70 clubs pour 462 nageurs nationaux et internationaux qui pouvaient également se qualifier pour la catégorie ‘France Elite’.

Néanmoins, la compétition était très relevée pour les nageurs français et locaux avec la présence de nombreux nageurs et nageuses ayant participé aux J.O 2024 et aux derniers Championnats du Monde.

S’il y a bien un nageur qui a éclaboussé le bassin par son talent c’est Roman Mityukov (Genève 1885) qui à chaque course battait le record de bassin chalonnais, sincères félicitations à lui !

D’ailleurs pour cette journée du dimanche 16 mars, les regards étaient tournés sur plusieurs duels :

Le premier, pour le 200 mètres Papillon Messieurs avec une concurrence sévère pour la 1ère place entre Sandro Henras Marouf (ASPTT Toulouse), Henri Dominique Passani (Etoiles 92), Dorian Pedro-Leal (ASPTT Montpellier) et Ilan Gagnebin (Lausanne). Finalement, c’est le toulousain Sandro Henras Marouf qui l’emporte assez facilement.

Le deuxième, pour le 50 mètres Dos Dames où la course valait son pesant d’or entre le duel des deux nageuses de Canet 66, Analia Pigrée et Pauline Mahieu, toutes les deux pouvaient d’ailleurs accrocher le record du bassin. Si samedi Pauline Mahieu a pris la 1ère place à Analia Pigrée, il n’en fut rien dimanche avec une course dominée du début à la fin par Analia.

Pour le troisième, au 50 mètres Dos Messieurs, il y avait une grande rivalité entre Stanislas Huille (Vanves), Lysander Osman (ASPTT Montpellier), Noe Pantskhava (Etoiles 92-Géorgie-) et Merlin Ficher (Montpellier Métropole). Finalement c’est Lysander Osman qui va devancer Noé Pantskhava et Stanislas Huille qui va remporter la course.

Lors du quatrième, en 50 mètres Brasse Dames, il devait y avoir une belle empoignade en perspective entre Giulia Rossi-Bene (Canet 66), la dijonnaise Dounia Chaar, Rosalie Anel-Thiébaut (Canet 66) et Camille Mallet (ASPTT Montpellier).Finalement Giulia Rossi-Bene a dominé de la tête et des épaules ses adversaires.

Le cinquième, avec le 50 mètres Brasse Messieurs, il y avait une 2ème occasion pour Louis Droupy (Lausanne) d’améliorer un record du bassin. Il devait toutefois se méfier de la concurrence : Maël Allégrini, son confrère de club, Nikita Baez, le lyonnais spécialiste du sprint court, ou Idriss Amrouch-Chantepie (Montreuil Reds). Finalement aucun suspens avec la torpille Nikita Baez qui a réglé son compte à tout le monde.

Le sixième, en 200 mètres 4 Nages Messieurs, même s’il détient déjà le record du bassin, Roman Mityukov (Genève 1885) devait se méfier de ses rivaux Valentin Trévillot (ASPTT Montpellier), Merlin Ficher (Montpellier Métropole) et Alexandre Falette (Mégaquarius Guyane). Au final, c’est le dauphin Genevois Roman Mityukov qui n’a laissé aucune chance à ses adversaires avec en plus un record du bassin.

Le 7ème, en 100 mètres Nage libre Dames, nouvelle rivalité avec un léger avantage à Giulia Rossi-Bene devant Marina Jehl et Analia Pigrée qui visera toutefois un probable triplé de Canet 66. C’était sans compter sur la petite sirène Marina Jehl qui a réglé son compte à tout le monde.

Côté chalonnais

Côté féminin : On peut souligner la 8ème place pour Blandine Boggio qui s’était qualifiée pour la catégorie 800 mètres nage libre dames toutes catégories (série finale) et sa 2ème place en finale B du 200 mètres 4 nages juniors 3 et 4 toutes catégories. La belle 4ème place de Jeanne Lise Gauthier en finale A 200 mètres papillon et sa belle 1ère place en finale B du 200 mètres 4 nages juniors 3 et 4 toutes catégories. La 6ème place en finale A d’Idaline Armatol du 200 mètres 4 nages. La 4ème place en finale B du 50 mètres brasse de Maria-Anastasia Ionescu- Dore. Les belles premières places en finale C de Laure Jaffelin et en finale B de Romane Gelin Wunschel en 200 mètres papillon.

Côté Masculin : La 4ème place en finale B 200 mètre 4 nages juniors 3 et

4 d’Oscar Defois-Pernot.

Résultats et classements des finales A

800 mètres nage libre Dames toutes catégories (Meilleure série)

1ère Maeva Soldermann Dauphins de Saint Louis

2ème Lou Jominet Luxembourg Sharks Swimming Club

3ème Julia Balthasar Lausanne aquatique

800 mètres nage libre Messieurs toutes catégories (Meilleure série)

1er Paul Beaugrand Canet 66 natation

2ème Medhi Amrane Dauphins d’Annecy

3ème Axel Parisot SPN Poitiers

200 mètres Papillon Dames toutes catégories (Finale A)

1ère Léa Musser Etoiles 92

2ème Loane Richard Red-Fish Neuchâtel

3ème Philomène Deschamps ASM Chamalières Natation

200 mètres Papillon Messieurs toutes catégories (Finale A)

1er Sandro Henras-Marouf ASPTT Toulouse

2ème Henri-Dominique Passani Etoiles 92

3ème Ilan Gagnebin Lausanne Aquatique

200 mètres 4 Nages Dames toutes catégories(Finale A)

1ère Camille Tissandie Canet 66 Natation

2ème Rosalie Abel-Thiebaut Canet 66 Natation

3ème Alexandra Froissart Genève Natation 1885

200 mètres 4 Nages Messieurs toutes catégories (Finale A)

1er Roman Mityukov Genève Natation 1885

2ème Alexandre Falette Megaquarius club Guyanne

3ème Jolan Victorio Genève Natation 1885

50 mètres Dos Dames toutes catégories (Finale A)

1ère Analia Pigée Canet 66 Natation

2ème Pauline Mahieu Canet 66 Natation

3ème Chiara Strickner Lausanne Aquatique

50 mètres Dos Messieurs toutes catégories (Finale A)

1er Lysander Osman ASPTT Montpellier

2ème Noé Pantskhava Etoiles 92

3ème Stanislas Huille stade de Vanves

50 mètres brasse Dames toutes catégories (Finale A)

1ère Giulia Rossi-Bene Canet 66 Natation

2ème Rosalie Abel-Thiebaut Canet 66 Natation

3ème Chloé Picon SPN Poitiers

50 mètres brasse Messieurs toutes catégories (Finale A)

1er Nikita Baez Lyon Natation Métropole

2ème Sébastian Van De logt Neptune club de France

3ème Louis Droupy Lausanne Aquatique

100 mètres Nage Libre Dames toutes catégories (Finale A)

1ère Marina Jehl Canet 66 Natation

2ème Analia Pigrée Canet 66 Natation

3ème Sofia Kolb Lyon Natation Métropole

100 mètres Nage Libre Messieurs (Finale A)

1er Nathan Nsembene Etoiles 92

2ème Jon Avdiu Etoiles 92

3ème Fares Houti Canet 66 Natation

Lors de cet événement on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports

Clin d’œil à la présentation des arbitres

Au bassin des 25 mètres, bondé avant la compétition.

