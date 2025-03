Les aquarelles de Gérard Pourrez passionné de montagnes et de mer actuellement exposées à la mairie de Saint Rémy.

Le hall de la mairie de Saint Rémy est devenu avec les années un lieu presque incontournable d’exposition du chalonnais avec tantôt des peintures, tantôt des sculptures et autres, pour le plus grand bonheur des amateurs d’arts et des personnes venant à la mairie pour différentes raisons.

Ce vendredi 14 mars, c’était le vernissage des œuvres du peintre givrotin Gérard Pourrez en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, d’Amélie Vion adjointe à la culture à l’initiative de cette exposition aidée par Mélina Perrusset, d’amis du peintre, d’élus et de passionnés…

Le hall était florissant d’aquarelles représentant les hauts lieux de prédilection de l’aquarelliste. En effet, Gérard a une passion profonde pour la montagne et la mer, les deux oppositions terrestres qui pourtant ne font qu’un et nous autorisent à les coucher sur la toile et à les dépeindre dans nos livres.

Gérard Pourrez, un jeune homme de 79 ans qui a toujours la même passion pour les expéditions en montagne, aime aussi la voile, le ski, les voyages, … et être souvent entouré de sa petite tribu familiale et en plus pour s’occuper un peu, il chante dans une chorale. Après avoir pris des cours pendant 4 ans avec le peintre Roland Génieux, il prend son envol afin de coucher sur la toile ses propres envies, ses montagnes qu’il affecte particulièrement et la mer qui l’a bercé durant sa jeunesse.

Madame le maire : « C’est un véritable ballon d’oxygène avec cette magnifique expo d’un artiste qui a eu une très rapide progression dans l’art de peindre. »

On pouvait noter la présence de Pierre Deray de la Croix Rouge, de Jean-Luc Durand aquarelliste.

Exposition visible jusqu’au 22 avril aux heures d’ouverture de la mairie de Saint Rémy.

C.Cléaux