AVIS DE DECES - Monsieur André BONIN

SAINT-LOUP-GÉANGES - ROMORANTIN-LANTHENAY - DIJON



Odile BONIN, son épouse ;

Emmanuel BONIN et Pascaline MAGRES

Anne-Élodie BONIN et Cyril DAGONEAU ;

ses enfants et leurs conjoints ;

Maël, Inès, Romane et Victoire, ses petits-enfants ;

Andrée et Jean-Louis BONIN (†)

Michelle et Jean-Claude CLAVEL,

Françoise et Gilbert BON (†),

Danièle BONIN et Gilbert VANSEVER,

Dominique et Fréderic CABANAL,

son frère et ses sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André BONIN

survenu le dimanche 16 mars 2025, à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 20 mars, à 14h30, en l'église de Saint-Loup-Géanges.

André repose à la chambre funéraire de Ciel.

Une urne à dons sera à votre disposition au profit de la recherche contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.