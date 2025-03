Dijon transforme son Parc des Expositions : un chantier d’envergure jusqu’en 2030 à 62 millions d’euros

Inauguré en 1956, le Parc des Expositions de Dijon va connaître une transformation majeure pour s’adapter aux exigences modernes. La Ville de Dijon engage un ambitieux projet de modernisation, avec un budget de 62 millions d’euros et une livraison prévue en 2030. Plus grand, plus accessible et plus moderne : le Parc des Expositions de Dijon s’apprête à changer de visage. L’objectif : en faire un site incontournable pour l’événementiel.

Lire l'article sur Info-Beaune.com