Épicerie de nuit contrôlée à Chalon sur Saône  : le maire prend un arrêté de fermeture administrative

Communiqué de la ville de Chalon

À la suite du contrôle par la Douane et la Police municipale, d’une épicerie de nuit chalonnaise qui a révélé la présence de nombreuses infractions aux règles de sécurité et d’information du public, ainsi que la découverte de 10 kgs de cigarettes de contrebande et de 700 g de cocaïne, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône a pris un arrêté de fermeture administrative de l’épicerie pour une durée de 3 mois.

Les pouvoirs de police d’un maire permettent en effet d’ordonner le fermeture d’un établissement qui ne respecte pas la règlementation en matière de sécurité ou porte atteinte à la tranquillité publique pour une durée limitée dans le temps.

Pour le maire de Chalon, il s’agit : ‘‘de prendre ses responsabilités et de ne pas rester sans réaction face à cette montée inadmissible des trafics en tous genres. ‘’

Gilles Platret ajoute : ‘’L’épicerie de nuit concernée avait fait l’objet de nombreuses plaintes de riverains du fait de son activité nocturne, aujourd’hui, c’est en concience que j’ai pris ma décision de fermer cet établissement. La première mission d’un maire, c’est d’assurer la sécurité et la tranquillité de ses administrés’’.

Devant le succès de cette opération de contrôle, la Ville de Chalon poursuivra ses actions afin de lutter contre le blanchiment et les trafics.