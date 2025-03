Ouverture d’une nouvelle boutique de chocolaterie biscuiterie « Les P’tits Plaisirs de Marie » à Epervans vendredi 21 mars.

Une toute jeune boutique implantée au cœur même du village d’Epervans, chez Marie-Bérénice chocolatière pâtissière, ouvrira ses portes à partir de vendredi 21 mars selon les horaires affichés sur l’affiche.

Un parcours professionnel assez chaotique qui pourtant à force de volonté et de travail a fini par payer et aboutir :

Marie-Bérénice Chambosse débute sa vie professionnelle par un apprentissage de chocolatière pâtissière dans sa ville natale de Chagny. CAP en poche, difficile pour une femme de se faire une place dans le métier, Marie-Bérénice fera divers boulots dont 5 ans comme secrétaire médicale.

Avec son mari Arnaud, se retrouvant sans emploi, ils finissent par avoir recours à l’épicerie sociale et solidaire, « une aide précieuse qui nous a aidé à sortir la tête de l’eau » nous confie Marie-Bérénice. Ils passeront du statut assisté à celui de bénévole et aujourd’hui encore ils sont reconnaissants envers cette association d’aide aux plus démunis. Ils y ont fait connaissance de Marie-Christel de "Terre de Moulin Madame" qui est leur principal fournisseur de farine et autres produits que les visiteurs pourront découvrir à la boutique d’Epervans.

En 2022, c’est le lancement de l’entreprise de Marie-Bérénice et les premiers marchés de producteurs pour faire connaitre ses biscuits, ses chocolats, etc… Marie-Bérénice sillonne les marchés de villages et de villes avec un panel de produits faits maison, naturels.

Un besoin exprimé par les clients s’est très vite fait sentir sur la nécessité d’ouvrir un magasin.

Pour répondre à cette demande, une "boutique éphémère" va ouvrir dès vendredi 21 mars dans un local situé sur le terrain du jeune couple.

Pourquoi une boutique éphémère : tout simplement pour diverses raisons à commencer par le risque de perturbations créées par les travaux entrepris rue du Bourg par le Grand Chalon qui vont durer plusieurs mois, ensuite Marie-Bérénice doit assurer ses marchés et les jeunes entrepreneurs préfèrent commencer petit afin de répondre au mieux à la demande et apporter le service attendu par leurs clients.

Le vendredi soir un Food Truck prendra place devant leur maison.

Pour compléter leur activité Marie-Bérénice va bientôt proposer des Burgers sucrés scellés : par exemple, la fraicheur de la glace dans le moelleux de la viennoiserie chaude scellée et d’autres types de burgers sucrés.

Rendez-vous vendredi 21 mars à partir de 17h00 à la boutique éphémère.

C.Cléaux