Commémorations du 19 mars 1962 à Chalon-sur-Saône

Les anciens combattants FNACA du Chalonnais se sont réunis pour la cérémonie du souvenir et du recueillement de la journée du 19 mars, journée consacrée à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Plus de détails avec Info Chalon.

La loi du 6 décembre 2012 a instauré le 19 mars comme Journée nationale de souvenir et de recueillement en hommage aux victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie, ainsi qu'aux combats en Tunisie et au Maroc. Ce jour-là, le 19 mars 1962, marque l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui a suivi la signature, la veille, des accords d'Évian. Plus de 60 ans après la fin de la Guerre d'Algérie, la question de la réconciliation des mémoires divergentes entre la France et l'Algérie demeure d'actualité...

Les anciens combattants de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) Chalon-Ville ont commémoré cette journée du 19 mars devant le monument dédié de la Place du 19 mars 1962, où des gerbes de fleurs ont été déposées, suivies d’un moment de recueillement à la mémoire des 49 Chalonnais morts en Afrique du Nord entre 1954 et 1964.

Ce fut aussi l'occasion pour eux d'accueillir Roger Pupat, le président départemental de l'association des Anciens Combattant prisonniers de guerre d'Algérie, Tunisie et Maroc (PGCATM) et ancien président de l'Union départementale des anciens combattants (UDAC) de Saône-et-Loire, qui leur fit l'honneur de sa présence durant ce court instant de recueillement.

Cette cérémonie intime a eu lieu à 10 heures 15, juste avant la cérémonie officielle organisée par la Ville de Chalon-sur-Saône au Monument aux Morts - Esplanade de la Légion d'Honneur, Quai Gambetta, en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Éric Michoux, le député de la ème circonscription de Saône-et-Loire, Claire Mallard, la conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, et Jean-Vianney Guigue, le vice-président du Conseil départemental représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

L'ordre du jour du général Ailleret, le commandant supérieur des forces françaises en Algérie, a été lu par Gérard Molard. Quant au message national de la FNACA, il a été lu par Jean-François Drillien, et c'est, comme à l'accoutumé, le sous-préfet qui fit la lecture du message de Patricia Mirallès, la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants auprès de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.

Puis Gérard Ponsot et Robert Bergamo ont égrainé les noms des 49 morts du Chalonnais disparus en Afrique du Nord.

Chaque intervenant a mis l'accent sur le devoir de mémoire et de transmission et le dépôt des gerbes ont été suivis de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de la Marseillaise.

Les autorités saluèrent les porte-drapeaux qui, en cortège quittèrent le dispositif.

(Photos gracieusement fournies par Jean-François Drillien)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati