Un super certificat d’études primaires organisé par le Musée de l’Ecole en Chalonnais à l’occasion de ses 30 ans à l’école Auguste-Martin

Fondé quelques mois auparavant par deux instituteurs san-rémois Denise et Georges Monneret, le Musée de l’Ecole en Chalonnais s’est installé en 1995 dans les locaux de l’ancienne école élémentaire Auguste-Martin, inoccupés suite à sa fermeture. Trente ans plus tard, l’équipe dirigeante du musée associatif san-rémois a décidé de marquer le coup en organisant un super certificat d’études primaires. L’événement est envisagé après les vacances estivales, fin septembre ou début octobre, une période correspondant à la date de la rentrée des classes il y a plusieurs décennies.

Encore une année chargée en 2025

L’annonce en a été faite lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue lundi dernier en présence notamment de Florence Plissonnier, conseillère départementale et maire de Saint-Rémy, d’Alain Mère, premier adjoint, et d’Amélie Vion, adjointe à l’environnement et à la culture. Le super certificat d’études primaires ne sera pas le seul grand rendez-vous programmé en 2025. Citons également les dictées du printemps et d’automne toujours très attendues, une exposition-vente de livres en mai, une brocante en août, une exposition à la galerie du Châtelet à Chalon en septembre, une exposition de photos de classes anciennes en octobre et un marché de Noël en fin d’année.

Le bilan de 2024

Une assemblée générale étant l’occasion de faire un bilan de l’exercice écoulé, le président Jean-François Letoret est revenu sur 2024. « Une année mouvementée, chaotique et bizarre ». Une année marquée en janvier par la conférence de l’ancien ministre de l’Education Nationale Luc Ferry, lequel est venu expliciter son raisonnement sur l’Ecole devant un auditoire de plus de deux cent cinquante personnes. Une année marquée aussi par un souci récurrent, à savoir la baisse des visites des scolaires depuis l’épisode du Covid-19. C’est ainsi que soixante et une classes, soit dix de moins qu’en 2023, ont été accueillies, soit 1 720 élèves. Le président Letoret a évoqué encore l’inauguration dans le parc Claude Monet, situé à proximité du musée, le 25 août, 80 ans jour pour jour après la tragédie, d’une plaque commémorant l’explosion d’un train de cheddite dans la gare de triage de Chalon, ayant fait des centaines de morts et de disparus. « Un moment d’histoire ».

A noter enfin que, outre les écoles, seize associations de la région ont été accueillies pour un total de 584 visiteurs. Rappelons que le musée est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 17h 30 sur réservation et le vendredi de 14 heures à 17h 30 sans réservation.



Gabriel-Henri THEULOT