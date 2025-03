La 9ème édition du Salon du Livre jeunesse de Chalon-sur-Saône ouvre ses portes du 21 au 23 mars au Parc des expositions !

Un événement qui n’aurait pas été possible sans la mobilisation du personnel des bibliothèques, le Grand Chalon, ainsi que les librairies de la Mandragore, Develay, la FNAC et L’Antre des Bulles.

Cette année, ce n’est pas moins de 40 éditeurs qui seront présents sur le salon, les librairies de Chalon, des associations, et un grand nombre d’auteurs et d’illustrateurs. La journée de vendredi s’adressera aux scolaires avec un accès pour le grand public en zone éditeurs tout de même, puis l’inauguration officielle se fera samedi 22 mars à 11h.Tout au long de ce Salon du Livre Jeunesse, des animations et ateliers seront proposés sur divers stands et pour tous les âges, comme des spectacles de marionnettes, des expositions, un escape game, des jeux de société, des ateliers BD, manga ou de création de personnages… Les horaires seront de 9h à 18h pour le vendredi et samedi et de 10h à 18h pour le dimanche.

L’entrée est à 3€, gratuite pour les enfants de moins de 16 ans et les personnes en situation de handicap. De la restauration est prévue sur place.

Plus d'informations sur la page facebook de l’événement: Salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône

Olivia MR