AVIS DE DECES - Monsieur Patrick BASTONERO

GIVRY



Sophie Touillon, sa compagne ;

Pierre et Maïmouna,

ses beau-fils et belle-fille ;

Jean-Marc et Jacqueline,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick BASTONERO

Les obsèques auront lieu le vendredi 28 mars, à 11h15, Crématorium de Bourgogne de Crissey.

Ni fleurs ni plaques, mais dons possibles sur place au profit de Médecins sans frontières.