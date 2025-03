AVIS DE DECES - Madame Christiane BROUX née LETOURNEAU

CHALON-SUR-SAÔNE - VIREY-LE-GRAND



Monsieur BROUX Jean,

son époux ;

Jérôme et Natalia BROUX, Sylvain et Vanessa BROUX,

ses enfants ;

Jérémy BROUX, Jérémy KRAJ, Corentin BROUX et Morgane, Hugo BROUX, Pierre-Louis BROUX, et Anaïs BROUX, ses petits-enfants ;

Thyam BROUX,

son arrière-petit-fils,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane BROUX

née LETOURNEAU

décédée le dimanche 16 mars 2025, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 26 mars, à 15h15 au crématorium de Bourgogne de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.